Trump: Entscheidung über Militäreinsatz in Syrien "ziemlich bald"

Washington US-Präsident Donald Trump hat eine baldige Entscheidung zu einem möglichen US-Militäreinsatz in Syrien angekündigt. "Wir müssen nun einige weitergehende Entscheidungen treffen. Sie werden ziemlich bald fallen", sagte der US-Präsident in Washington. Zuvor hatte Trump via Twitter erklärt: "Es könnte sehr bald sein oder überhaupt nicht so bald." In einer Anhörung im im Abgeordnetenhaus erklärte Verteidigungsminister James Mattis, der Nationale Sicherheitsrat werde noch heute die Optionen in Syrien besprechen. Endgültige Beweise würden noch gesucht.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder