Heiko Maas kritisiert Echo-Verleihung an Rapper als „beschämend“

Außenminister Heiko Maas hat die Echo-Preisverleihung an die Rapper Kollegah und Farid Bang indirekt als „beschämend“ kritisiert. „Antisemitische Provokationen haben keine Preise verdient, sie sind einfach widerwärtig“, twitterte Maas am Freitag. „Dass am Holocaustgedenktag ein solcher Preis...