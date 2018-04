Grüne zum Streit um Paragraf 219a: "Wir sind bereit"

Berlin Im Streit um das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche machen die Grünen Druck auf die SPD. "Die Mehrheiten im Deutschen Bundestag sind klar", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. "Ich bin gespannt, ob die SPD diesmal steht." Es gehe um Frauen in Notsituationen, die Informationen bräuchten. "Wir sind bereit." Die große Koalition streitet über den Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch. Die SPD will ihn reformieren oder abschaffen, weil er auch sachliche Informationen für ungewollt schwangere Frauen verhindere. In der Union gibt es große Vorbehalte.

