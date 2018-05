Mai-Kundgebungen des DGB im Zeichen von "Solidarität"

Nürnberg Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat für heute zu den traditionellen Kundgebungen zum "Tag der Arbeit" aufgerufen - unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit". Geplant sind nach Gewerkschaftsangaben bundesweit knapp 500 Veranstaltungen. DGB-Chef Reiner Hoffmann wird bei der Hauptkundgebung in Nürnberg sprechen. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann tritt bei einer Kundgebung in Kassel auf, Verdi-Chef Frank Bsirske in Braunschweig. Im Mittelpunkt der Reden dürfte neben der Debatte über eine Reform von Hartz IV auch die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen stehen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder