US-First Lady will sich stärker für Kinder einsetzen

Washington US-First Lady Melania Trump will mit einer neuen Initiative das Wohl von Kindern ins Zentrum ihres Engagements rücken. In der heutigen "schnelllebigen und immer verbundenen Welt" falle es Kindern schwerer, ihre Gefühle zu kontrollieren, sagte sie im Rosengarten des Weißen Hauses. Bei der Initiative "Be Best" handelt es sich um eine Aufklärungskampagne, die sich auf drei Säulen stützt: Kinder sollen intensiver in der Nutzung sozialer Medien geschult werden, gesünder und emotional ausgewogener leben und über Drogenmissbrauch aufgeklärt werden.

