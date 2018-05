Minister Jens Spahn rechnet mit steigenden Pflegebeiträgen

Angesichts der erwarteten Milliardendefizits in der Pflegeversicherung wird es nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wohl zu Beitragssteigerungen kommen. Bis zu drei Milliarden Euro Defizit seien für dieses Jahr prognostiziert, sagte Spahn am Donnerstag in Berlin unter Berufung...