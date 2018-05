Die SPD will nun endlich stärker wahrgenommen werden

Sinkflug in den Umfragen ­auf 16 bis 20 Prozent, Schockstarre in der Herzkammer Nordrhein-Westfalen, The­men­führerschaft der Union, schwache Vorstellung des Haushaltes: Gerade einmal 67 Tage nach dem Start der großen Koalition hadert die SPD mit ihrem Auftreten in der Regierung.Juso-Chef Kevin...