Kanzlerin Angela Merkel verspricht 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Ziel der großen Koalition bekräftigt, in den kommenden vier Jahren für 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime zu sorgen. Das sei „dringend notwendig“, sagte die Kanzlerin in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Dafür würden Mittel in Höhe...