Ex-Obama-Berater: Merkel auch wegen Trumps Sieg angetreten

Berlin Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl 2016 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Worten eines Beraters von Ex-Präsident Barak Obama darin bestärkt, erneut zu kandidieren. Das habe Merkel beim letzten Treffen mit Obama als Präsident gesagt, schrieb der langjährige Obama-Berater Benjamin J. Rhodes in seinen Memoiren, aus denen die "New York Times" vorab in Auszügen zitierte. Die Tageszeitung "Die Welt" hatte zuerst den Bericht aufgegriffen. Es sei Merkel bei ihrer Entscheidung darum gegangen, eine "liberale internationale Ordnung zu verteidigen", schreibt Rhodes.

