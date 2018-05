Maas verurteilt Protektionismus und Abschottung Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich am Donnerstag mitten im transatlantischen Zollstreit am Rande eines Treffens mit seinem chinesischen Amtskollegen für Freihandel ausgesprochen. Der SPD-Politiker begrüßte in Berlin zudem Chinas Ankündigung, ...