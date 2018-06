Innenminister Seehofer entlässt Bamf-Chefin Cordt

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer entlässt die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Jutta Cordt. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin. Seehofer habe der Leitungsspitze des Bamf am Mittwoch mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden. Ob Cordt ihr Amt damit bereits aufgegeben hat oder nicht, ist noch unklar. Vergangene Woche hatte Seehofer bereits eine tiefgreifende Reform des Bamf angekündigt. Das Amt steht in der Kritik, nachdem in der Bremer Außenstelle womöglich 1200 Menschen Asyl ohne die nötige Rechtsgrundlage gewährt wurde.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder