Leistungsschutzrecht: Europäisches Parlament stimmt für Upload-Filter im Internet

Der Rechtsausschuss des Europaparlaments hat am Mittwoch in Brüssel für ein europäisches Leistungsschutzrecht für Verleger gestimmt. Die Presse soll so mehr Einfluss auf die Darstellung ihrer Inhalte in Suchmaschinen und sozialen Netzwerken haben.Der Gesetzentwurf von Berichterstatter Axel Voss...