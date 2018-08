Türkei-Streit – Mesale Tolu ist auf dem Weg nach Deutschland

Nach der Aufhebung ihrer Ausreisesperre in der Türkei ist die Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu in Deutschland eingetroffen. Sie sei am Sonntag auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet, teilte eine Mitarbeiterin des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur mit. Unmittelbar nach ihrer Ankunft...