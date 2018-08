Chemnitz: Horst Seehofer nennt Haftbefehl im Internet „vollkommen inakzeptabel“

In der Nacht zum Sonntag wurde in Chemnitz ein 35-Jähriger mit Messerstichen getötet. Am Sonntag kam es bei Demonstrationen zu Ausschreitungen. Rechtsextreme griffen Menschen an, die sie für Ausländer hielten Am Montag gab es wieder Krawalle: Rund 6000 Rechtsextreme und etwa 1000 Gegendemonstranten...