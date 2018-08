Zeitumstellung: Jean-Claude Juncker kündigt Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit an

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will die Zeitumstellung in der EU zwischen Winter- und Sommerzeit kippen. „Die Menschen wollen das, wir machen das“, sagte Juncker am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Nachdem die übergroße Mehrheit der Bürger in der Union sich dafür ausgesprochen habe, die...