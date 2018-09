Neuer Nato-Oberbefehlshaber in Afghanistan

Kabul Die Nato-Mission Resolute Support und die amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan haben einen neuen Oberbefehlshaber. US-General Scott Miller übernahm das Amt von John Nicholson. Bei einer Zeremonie in Kabul sagte Miller: "Wir haben harte Entscheidungen vor uns." Um die Voraussetzungen für eine politische Aussöhnung zu schaffen, sei militärischer Druck notwendig. Miller kommandiert jetzt rund 16 000 in Afghanistan stationierte Nato-Soldaten. Die USA sind mit 14 000 Soldaten im Land.