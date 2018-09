Michael Kretschmer: Zustände wie in Sachsen bald in ganz Deutschland

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat vor Zuständen wie in Sachsen in der gesamten Bundesrepublik gewarnt. „Was hier passiert, kommt in drei, vier Jahren auch im Rest der Bundesrepublik an“, sagte Kretschmer der „Zeit“.Kretschmer weiter: „Der Osten ist ein Seismograf“. Damit...