Horst Seehofer fordert: Hans-Georg Maaßen muss sich bis Montag äußern

Hans-Georg Maaßens umstrittene Äußerungen zur Dimension der fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz sorgen weiterhin für Kritik, vor allem in der Politik. Die Bundesregierung erhofft sich zu Beginn der neuen Woche Aufklärung vom Verfassungsschutz-Präsidenten. Maaßen hatte am Freitag in einem...