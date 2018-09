Köthen bereitet sich auf neue Demo vor

Köthen in Sachsen-Anhalt stellt sich am Wochenende auf weitere Demonstrationen ein. Eine Woche nach dem Tod eines Mannes bei einem nächtlichen Streit will ein Bündnis rechtsgerichteter Gruppierungen am Sonntagnachmittag in der Innenstadt protestieren, wie eine Polizeisprecherin bestätigt. Mehrere Bündnisse gegen Rechts kündigten Gegenprotest an. In Köthen war in der Nacht zum 9. September ein 22 Jahre alter Deutscher an einem Herzinfarkt gestorben. Zuvor hatte er sich schlichtend in eine Auseinandersetzung von afghanischen Staatsbürgern eingemischt und war geschlagen worden.

