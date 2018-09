Wohngipfel: Der Bund will mehr und schneller bauen

Für den Wohnungsbau will der Bund eigene Grundstücke günstig an die Kommunen abgeben. Das sicherte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Ländern beim sogenannten Wohngipfel am Freitag zu. Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) reicht das noch nicht. Er schielt nach dem Bauland von Post und Bahn, die beide dem Bund gehören. Bund und Länder wollen auf den Anstieg der Bauland-Preise gegensteuern. Sie sind seit 2010 bundesweit um 50...