Britischer Außenminister sauer wegen Posts von Tusk

London Nicht lustig: Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat pikiert auf einen Instagram-Post zum Brexit von EU-Ratspräsident Donald Tusk reagiert. Unter einem Foto von Premierministerin Theresa May und Tusk am Kuchenbüffet auf dem EU-Gipfel in Salzburg stand: "Ein Stück Kuchen vielleicht? Tut mir leid, keine Kirschen." Der Post war eine Anspielung auf die "Rosinenpickerei", die London oft bei den Brexit-Verhandlungen vorgehalten wird. Die Premierministerin zu beleidigen sei nicht der Weg, um eine Lösung in dieser schwierigen Lage zu finden, konterte Hunt in der BBC.

