Neuer Fraktionschef – Wie die Wahl von Ralph Brinkhaus ablief

Es war ein politisches Erdbeben, das am Dienstag die Unionsfraktion erschütterte: Die Abgeordneten haben mit dem CDU-Politiker Ralph Brinkhaus einen neuen Chef. Der langjährige Fraktionschef und Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel, Volker Kauder, unterlag am Dienstag in einer Kampfabstimmung...