Klingbeil: Merkel muss AfD-Gedankenspiele in CDU stoppen

Berlin SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat das Offenhalten einer Koalition mit der rechtspopulistischen AfD durch den neuen sächsischen CDU-Fraktionschef Christian Hartmann scharf kritisiert. "Von einer demokratischen Partei erwarte ich, dass sie sich deutlich von Rechtsextremen und Demokratiefeinden abgrenzt", sagte Klingbeil in Berlin. Es brauche ein Machtwort der Parteivorsitzenden Angela Merkel, so der SPD-Generalsekretär. "So etwas einfach laufen zu lassen, ist inakzeptabel, ich erwarte hier eine ganz klare Haltung der CDU auf Bundesebene."