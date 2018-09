Union gegen SPD-Forderung nach "Spurwechsel" bei Zuwanderung

Berlin In der Kontroverse über einen "Spurwechsel" abgelehnter Asylbewerber aus dem Asyl- in das Einwanderungsrecht fordert die Union die SPD zum Einlenken auf. "Die Möglichkeit zum Spurwechsel widerspricht einer geregelten Einwanderungspolitik. Da liegen SPD und Union noch auseinander", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Fachkräftezuwanderungsgesetz dürfe keine falschen Signale in die Welt aussenden nach dem Motto: "Wer über den Asylweg scheitert, kann einfach auf den Fachkräfte-Weg wechseln."

