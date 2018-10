NSU-Helfer André E. besucht Neonazi-Konzert

Ein verurteilter NSU-Helfer ist wieder in der Rechtsextremen-Szene aufgetaucht: André E. hat nach Recherchen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) Thüringen bereits kurz nach seiner Verurteilung im Sommer an einer Neonazi-Veranstaltung teilgenommen. E. gelte in der Szene als eine Art Heldenfigur,...