Berliner Runde: So genüsslich watscht ein Grüner die CSU ab

Die Grünen sind der große Gewinner der Wahl in Bayern – doch der vom Wähler gerupfte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will lieber mit den Freien Wählern koalieren als mit der Öko-Partei. Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, reagierte in der Berliner Runde am Wahlabend in der ARD...