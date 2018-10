May zeigt sich offen für längere Brexit-Übergangsfrist

Brüssel Die britische Premierministerin Theresa May zeigt sich offen für eine längere Übergangsphase nach dem Brexit. Dies sei eine der Ideen, um im Notfall eine feste Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, sagte May in Brüssel. Es ginge aber nur um einige Monate, und sie sei fest überzeugt, dass diese Notfalloption gar nicht gebraucht werde. In den völlig festgefahrenen Verhandlungen über den für 2019 geplanten britischen EU-Austritt hatte die Europäische Union zuletzt eine Übergangsfrist ins Gespräch gebracht, die über die bislang geplante Phase bis Ende 2020 hinausgeht.

