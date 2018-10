Söder: Asyl und Innere Sicherheit sorgen für Absage an Grüne

München Inhaltliche Differenzen bei den Themenfeldern Asyl und Innere Sicherheit haben nach Angaben von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Koalitionsverhandlungen mit den Grünen unmöglich gemacht. "An Ökologie wäre es nicht mal gescheitert", sagte er in München. Bei der Inneren Sicherheit und Migration seien jedoch unterschiedliche Weltbilder aufeinandergestoßen. Für die Verhandlungen mit den Freien Wählern habe auch gesprochen, dass dadurch eine reine "Bayern-Koaliton" gebildet werden könne, bei der keine Partei in der Regierung sei, die "aus Berlin gesteuert" werde.