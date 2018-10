Berlin Die drei Ministerpräsidenten der ostdeutschen Kohleländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg stellen heute ihre Erwartungen an die Kommission für den Kohleausstieg vor. Michael Kretschmer, Reiner Haseloff und Dietmar Woidke dürften in Berlin auf ausreichend finanzielle Unterstützung für den Strukturwandel in den Kohleregionen pochen. An der Kohle hängen tausende Jobs im Bergbau, den Kraftwerken und bei Zulieferbetrieben.

