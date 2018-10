Rohrbomben-Täter nimmt Trumps Kritiker ins Visier

New York Die an bekannte Trump-Kritiker geschickten Rohrbomben versetzen die USA in Aufruhr. Adressiert waren die Päckchen unter anderem an Ex-Präsident Barack Obama und dessen frühere Außenministerin Hillary Clinton. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem "eindeutigen Terrorakt". Trump selbst meldete sich mit einem Appell zu Wort: Er rief die Amerikaner nach den "verabscheuungswürdigen Taten" zum Zusammenhalt auf. Bei den Sprengsätzen handelt es sich nach Behördenangaben offensichtlich um einfach gebaute Rohrbomben.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder