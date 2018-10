Hessen wählt neuen Landtag - CDU und SPD drohen Verluste

Wiesbaden In Hessen wird heute ein neuer Landtag gewählt. Zwei Wochen nach der Bayern-Wahl drohen Union und SPD erneut starke Einbußen. Umfragen zufolge könnten beide Parteien zweistellige Verluste einfahren. Die Grünen können mit deutlichen Zugewinnen rechnen. Ob die seit 2013 regierende schwarz-grüne Koalition ihre Arbeit fortsetzen kann, ist ungewiss. Zur Wahl aufgerufen sind rund 4,4 Millionen Menschen. Der Wahlkampf in Hessen wurde stark von den Dauerquerelen in der großen Koalition in Berlin überschattet.

