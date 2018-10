War die Hessen-Wahl der letzte Sargnagel für die GroKo?

Es ist schon wieder schlimm gekommen für die SPD. Als Parteichefin Andrea Nahles am Abend im Willy-Brandt-Haus in knappen, ernsten Worten das Wahlergebnis kommentiert, ist ihr der Druck anzumerken, unter dem sie jetzt steht. Kein Rückenwind aus Berlin, bittere Niederlage – so beschreibt sie das Debakel. Auf eine Wahlparty haben die Genossen lieber gleich verzichtet, das macht die Szenerie noch trostloser. Doch Nahles lässt es nicht bei...