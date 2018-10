Dreyer kündigt nach Hessen-Wahl mehr Abgrenzung von Union an

Berlin Nach den hohen Verlusten der SPD bei der Landtagswahl in Hessen hat die SPD-Vize Malu Dreyer eine schärfere Abgrenzung ihrer Partei von der Union in der großen Koalition im Bund angekündigt. "Wir waren zu nachsichtig mit dem Koalitionspartner in Berlin", sagte sie der "Rheinischen Post". Der Streit zwischen den Unionsparteien CDU und CSU habe die SPD als Koalitionspartner ebenfalls beschädigt. Die SPD bestehe auf einen verbindlichen Fahrplan für die weitere Arbeit der großen Koalition.