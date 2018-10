Friedrich Merz: Der CDU-Politiker liefert das Comback des Jahres

Die Endstation Sehnsucht mancher Christdemokraten befindet sich hinter weißer Fassade in einem unscheinbaren Geschäfts- und Hotelgebäude in Arnsberg, Sitz der Bezirksregierung, in der westfälischen Mittelgebirgsregion Sauerland. Hier hat Friedrich Merz sein Büro.Der 62-Jährige hätte genug damit zu...