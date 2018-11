EU-Minister: Brexit-Vertrag nicht nachverhandeln

Brüssel Nach dem Brexit-Kompromiss mit Großbritannien will die Europäische Union Nachverhandlungen vermeiden. "Ich gehe davon aus, dass der Scheidungsvertrag, so wie er auf dem Tisch liegt, auch beschlossen wird", sagte der österreichische Europaminister Gernot Blümel vor einem Treffen der 27 bleibenden EU-Staaten in Brüssel. Diskutieren wollen die EU-Minister eine "Politische Erklärung" zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Der Austritts-Entwurf stößt in Großbritannien auf großen Widerstand.

