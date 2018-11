London Die britische Premierministerin will sich live einer Fernsehdebatte zum Brexit-Abkommen stellen. Das teilte die BBC per Twitter mit. Das genaue Format steht noch nicht fest, als wahrscheinlich gilt aber ein Rededuell mit Oppositionschef Jeremy Corbyn. Der gab indessen zu verstehen, dass er das Streitgespräch lieber beim Konkurrenzsender ITV führen will. Die Debatte soll am Sonntag, dem 9. Dezember, nur zwei Tage vor der entscheidenden Abstimmung im britischen Parlament stattfinden.

