65 000 Menschen demonstrieren in Brüssel für Klimaschutz

Brüssel Kurz vor Beginn des UN-Klimagipfels im polnischen Kattowitz haben in Brüssel Zehntausende Menschen für den Klimaschutz demonstriert. Etwa 65 000 Menschen zogen nach Polizeiangaben am Sonntag durch die Stadt. Sie forderten demnach auf nationaler, europäischer und globaler Ebene stärkere Maßnahmen zur Begrenzung des Kohlendioxid-Ausstoßes. Bei der Weltklimakonferenz in Polen sollen die weitreichenden Beschlüsse der Pariser Klimakonferenz von 2015 durch klare Regeln zur Umsetzung und Überprüfung ergänzt werden. Auch in Berlin und Köln demonstrierten Tausende für mehr Klimaschutz.

