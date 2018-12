Trump und Melania erweisen Bush im Kapitol letzte Ehre

Washington Abschiednahme vom 41. Präsidenten der USA: Im Kapitol der US-Hauptstadt Washington haben US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania dem am Freitag verstorbenen George H.W. Bush die letzte Ehre erwiesen. Auch Mitglieder der Familie sowie der US-Regierung und des US-Kongresses versammelten sich in der Rotunde des Gebäudes, um des Toten zu gedenken. Der Sarg mit dem Leichnam war dort zuvor aufgebahrt worden. Bush hatte die USA von 1989 bis 1993 regiert, er starb im Alter von 94 Jahren.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder