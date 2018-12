Nato wirft Russland Bruch von Atom-Abkommen vor

Die Nato verschärft im Atomwaffen-Streit mit Russland den Ton, verzichtet aber auf konkrete Drohungen oder ein Ultimatum an Moskau. Die Nato-Außenminister beschlossen am Dienstag in Brüssel eine Erklärung, in der Russland ausdrücklich eine Verletzung des INF-Abrüstungsvertrags vorgeworfen wird.Das...