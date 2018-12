Gesetzliche Krankenkassen horten 21 Milliarden Euro

Wenn viele Menschen Arbeit haben und Beiträge in die Sozialversicherungen einzahlen, macht sich das dort unmittelbar bemerkbar. Wie gut die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist, zeigt sich aktuell an der Neunmonats-Bilanz der gesetzlichen Krankenkassen: Die Rücklagen der insgesamt 110 Kassen sind so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Kassen deshalb aufgefordert, ihre...