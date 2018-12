Groß und würdevoll – Merkel sagt in Hamburg fröhlich Tschüss

In Hamburg sagt man Tschüss, sang einst die große Volksschauspielerin Heidi Kabel über ihre Heimatstadt. Auch Angela Merkel wurde in Hamburg geboren. In der DDR wuchs sie auf und prägte dann 18 Jahre lang als Vorsitzende die CDU wie vor ihr nur Konrad Adenauer und Helmut Kohl.Jetzt hat Merkel ihrer...