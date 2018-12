Annegret Kramp-Karrenbauer: Das muss man über die neue CDU-Vorsitzende wissen

Annegret Kramp-Karrenbauer. Kann man mit diesem Namen Karriere machen? Sie kann, hat sich mit AKK ein Markenzeichen gesetzt. Und das zog am Freitag bei den 1000 Delegierten. AKK ist die neue Vorsitzende der CDU. Wieder eine Frau, allen Unkenrufen zum Trotz. Was ist ihre größte Stärke, wurde sie kurz nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur gefragt: „Ich rege mich selten auf. Ich habe gute Nerven“ kam prompt von der 56-Jährigen zurück. Was ist...