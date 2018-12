Tusk: Die EU27 will May helfen

Brüssel EU-Ratspräsident Donald Tusk hat der britischen Regierungschefin Unterstützung in Aussicht gestellt, um den Brexit-Vertrag zu retten. "Klar, dass die EU27 helfen möchte", twitterte Tusk nach einem Gespräch mit May. "Die Frage ist wie." Tusk sprach von einer "langen und offenen Diskussion". May hatte wegen einer drohenden Niederlage die Entscheidung des britischen Parlaments über den Brexit-Vertrag vertagt. Nach eigenen Worten versucht sie, weitere "Zusicherungen" von der EU zu bekommen.