Nach Straßburg-Anschlag nun fünf Tote

Straßburg Die Zahl der Toten nach dem Anschlag in Straßburg ist auf fünf gestiegen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Polen, wie die Pariser Staatsanwaltschaft am Abend auf dpa-Anfrage bestätigte. Unklar blieb zunächst, ob es sich bei dem Polen um jenen Mann handelt, der bereits vor Tagen für hirntot erklärt worden war. Bei dem Anschlag in der Innenstadt waren am Dienstag auch zahlreiche Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Attentäter konnte zunächst fliehen und war am Donnerstag von der Polizei erschossen worden.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder