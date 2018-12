„Shutdown“ in den USA: Regierungsgeschäfte stillgelegt

Nichts geht mehr – und das kurz vor Weihnachten. In den USA sind die Regierungsgeschäfte teilweise lahmgelegt worden. Um Mitternacht (Ortszeit) – am Samstagmorgen um 6 Uhr deutscher Zeit – trat eine Haushaltssperre für Teile der US-Regierung in Kraft. Zu dem sogenannten „Shutdown“ kam es, weil bis...