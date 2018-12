Nahles optimistisch für Zusammenarbeit in großer Koalition

Berlin SPD-Chefin Andrea Nahles blickt der Zusammenarbeit in der Bundesregierung im kommenden Jahr optimistisch entgegen. "In allen drei Parteien der Koalition hat sich nun der Generationenwechsel vollzogen", sagte Nahles der "Welt am Sonntag". Sie habe sich mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer getroffen und auch lange mit dem designierten CSU-Chef Markus Söder telefoniert. "Mein Eindruck ist: In der neuen Generation kann es uns gelingen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und gute Arbeit zu machen."

