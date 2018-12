Fall Hans-Georg Maaßen – So kam es zur Regierungskrise 2018

Andrea Nahles kann sich bis heute, Monate später, in Rage reden. Sie hat nicht wirklich Distanz gewonnen und will zur leidigen Sache, vermutlich zum Selbstschutz, keinen Satz in der Zeitung lesen. Was an der SPD-Chefin nagt, ist die Erinnerung an die Affäre Maaßen. Es war die verstörendste Episode...