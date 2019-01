CSU-Klausur in Seeon - alles so harmonisch

Horst Seehofer weiß immer noch genau, wie es geht. In zwei Wochen wird er nicht mehr Parteivorsitzender der CSU sein. Er ist dann immer noch Bundesinnenminister, was zweifellos ein wichtiges Amt ist. Im Machtgefüge der CSU aber bedeutet es, dass Seehofer nicht mehr an den Schalthebeln der Macht...