Olaf Scholz will volle Härte des Gesetzes bei Abschiebungen

SPD-Vizekanzler Olaf Scholz fordert eine härtere Gangart gegenüber straffällig gewordener Ausländer. „Täter müssen mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen, in Amberg genauso wie in Bottrop“, sagte der Finanzminister der „Bild am Sonntag“. In Bottrop hatte ein Autofahrer in der Silvesternacht...