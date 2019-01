Bund der Steuerzahler: Bei Steuerentlastungen Versprechen einhalten

Berlin Der Bund der Steuerzahler hat vehement Steuerentlastungen für die Bürger gefordert. Verbandspräsident Reiner Holznagel sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Wir müssen jetzt in wirtschaftlich guten Zeiten agieren." Es sei an der Zeit, Versprechen einzuhalten und den Solidaritätszuschlag komplett zu streichen. Das würden die öffentlichen Kassen hergeben. Holznagel kritisierte Finanzminister Olaf Scholz, der auch unter Verweis auf eine Abschwächung der Konjunktur Forderungen nach einer kompletten Soli-Abschaffung eine Absage erteilt hatte.

